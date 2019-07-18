وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خصوصية الحج ورفض التسييس ) : دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه تسهيل فريضة الحج وأداء مناسك العمرة لكل المسلمين الوافدين إلى الديار المقدسة لأداء الحج والعمرة، وقد بذلـت وما زالـت تبذل قصارى الجهد لـتيسير تلك المناسك أمام جموع المسلمين منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إياها بعد أداء المناسك عائدين إلى بلدانهم غانمين سالمين بإذن الله، وتقديم تلك التسهيلات لا يتعلق بأداء كافة الخدمات المتعلقة بأداء المناسك من كافة الجهات المعنية فحسب، بل إن تقديم تلك الخدمات يتجلى أيضا في مساعدة المسلمين الوافدين إلى المملكة بمساهمة من قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- على حسابه لتغطية تكاليف حجهم.وقد رفضت المملكة دائما استغلال فريضة الحج من أي فئة لتسييسها، فالـتفرغ لأداء شعائر الحج هـو ما يجب الالـتزام به من كافة ضيوف الرحمن، فبيت الله العتيق له خصوصيته التي تجب مراعاتها، فلابد والحالة هذه من أداء هذه الفريضة الإيمانية في الأجواء المفعمة بالروحانية بكل سكينة واطمئنان ودون تعكير الحج بأي شعارات سياسية أو مذهبية تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن وتؤدي إلى إشاعة البلبلة والفوضى وعدم الاستقرار بأي تصرفات تحول دون أداء الـفريضة وتعكر صفو المسلمين وهم يؤدونها، فتلك تصرفات خارجة تماما عن تلـك الـروحانية الـسائدة بين صفوف المسلـمين وهميؤدون شعائر الحج الـتي لابد من احترامها وعدم العبث بثوابتها.وواصلت : وإزاء ذلـك فإن الجهات الأمنية بحكومة خادم الحرمين الشريفين سوف تتخذ كافة الإجراءات الـلازمة حيال من تسول لـهم أنفسهم الـقيام برفع الـشعارات الـسياسية أو الطائفية في موسم الحج للحيلولة دون قيامهم بالتشويش على ضيوف الرحمن وهم يؤدون شعائرهم، فتلك التصرفات الخارجة عن الأصول المرعية في هـذه المواسم تتناقض تمام التناقض مع الأجواء الـروحانية الـتي يجب أن تسود بين المسلمين من جانب، كما أنها متناقضة تمام التناقض أيضا مع الأنظمة والتعليمات التي تجب مراعاتها للحفاظ على أمن الحج وسلامة الحجيج في كل موسم من مواسم هذه الفريضة.وختمت : والترابط والتلاحم والتعاضد والتعاون بين كافة المسلمين في مواسم الحج تمثل رمز الـوحدة الإسلامية المنشودة، والأماكن المقدسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلـى ساحات لـلـجدل الـسياسي والمذهبي والـتحريض على الفتنة والكراهية مصداقا لما جاء في محكم التنزيل إشارة إلى فريضة الحج والركن الخامس من أركان العقيدة الإسلامية السمحة «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ، فالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة والتفرغ لأداء المناسك والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته هـو ما يجب أن يقوم به كل مسلم جاء إلـى هذه الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.// يتبع //06:02ت م0005