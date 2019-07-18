وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الركن الخامس.. ليس للسياسة ) : عاما تلو عام، تجدد المملكة العربية السعودية على أن موسم الحج للعبادة والتفرغ لأداء النسك، ولا مكان للمخربين والمتطرفين أو حاملي الشعارات السياسية والمذهبية، ولاشك أن للأماكن المقدسة خصوصيتها وروحانيتها، التي تتطلب من الحجاج التفرغ لأداء شعائر الحج، والابتعاد بشكل كلي عن رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.وتابعت : وفيما تبذل الحكومة السعودية جهودا كبيرة لتأمين الحجاج وتسهيل الإجراءات عليهم منذ دخولهم إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، يتبقى على ضيوف الرحمن والزائرين، الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة والابتعاد عن كل مايمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.// انتهى //06:02ت م0006