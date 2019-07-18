الخرطوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على، توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير أمس بالخرطوم على الوثيقة الأولى التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وذلك بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، أمس ، وقوف بلاده بجانب السودان لتجاوز التحديات الراهنة وتوطيد دعائم السلام والاستقرار، مهنئا الشعب السوداني بمناسبة توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى.وعرجت على اتهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، إسرائيل بممارسة - سياسة التطهير العرقي- ضد الفلسطينيين خصوصًا في القدس ومحيطها.ونقلت عن مسؤولون في الحكومة الأفغانية أمس ، أن عناصر حركة طالبان قتلوا 18 جندياً على الأقل في اشتباكات اندلعت ، عندما حاولت القوات إلقاء القبض على قيادي كبير في الحركة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بتوقيف السلطات الباكستانية حافظ سعيد الذي يشتبه بأنّه أحد العقول المدبّرة لاعتداءات بومباي في 2008، وتعتبره واشنطن إرهابياً.// انتهى //09:05ت م0008