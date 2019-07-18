بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمناقشات الجارية في المجلس النيابي لإقرار مشروع الموازنة العامة في حين تتكثف الاتصالات بين الفرقاء المعنيين لمعالجة ذيول الأحداث الأمنية التي وقعت في منطقة قبرشمون تمهيدًا لعقد جلسة لمجلس الوزراء.وتحدثت عن مقتل ستة عناصر وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة من قوات النظام تابعين للفرقة الرابعة أمس في تفجيرعبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا جنوب سوريا.وأخبرت عن توقيع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم أمس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم.وأشارت إلى إعلان المبعوث الأميركي لشؤون ايران برايان هوك خلال جلسة للمجلس الاطلسي أمس أن البحرين ستستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث مواجهة التهديد الإيراني في منطقة الخليج.وتناولت إتفاق الحكومة اليمينة وجماعة الحوثيين المدعومين من إيران على نشر ضباط ارتباط في الحديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة على منع خرق اتفاق وقف اطلاق النار في المدينة.وتطرقت صحف لبنان الى مقتل 20 عنصرًا من الوحدات الأفغانية بعد تعرضهم لكمين أمس نصبته لهم حركة طالبان اثناء تنفيذهم عملية انزال مجوقلة في منطقة ابكاماري في غرب البلاد.// انتهى //09:40ت م0010