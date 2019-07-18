الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، كافة الأعمال الخاصة بتوسعة مصلى النساء في مسجد قباء، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية، بدلاً من 1200، في إطار الأعمال التطويرية لمسجد قباء الذي يحرص الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة المنورة على زيارته، وأداء ركعتين فيه، اقتداءً بسنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ، أن توسعة مصلى النساء بمسجد قباء تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي لا يألوا جهداً في تسخير كافة الإمكانات لخدمة زوار مسجد قباء، والعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على مرتاديه من ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع العناية والاهتمام ببيوت الله من القيادة الرشيدة، بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.الجدير بالذكر أن هذه التوسعة تأتي في إطار مشاريع وبرامج الوزارة التطويرية لمرافقها تزامناً مع موسم الحج للعام الجاري 1440هـ، التي تواكب بها تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تهيئة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.// انتهى //09:56ت م0011