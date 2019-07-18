القاهرة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة الجيش المصري، أمس بضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في التسليح والتدريب لتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تتميز بها جيوش الدول المتقدمة.واهتمت بالمباحثات التي جرت أمس بين الرئيس السيسي ورئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر ، وتأكيد مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.وسلطت الضوء على توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوي إعلان الحرية والتغيير بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي أمس الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.وأخبرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات في غارات جوية على إدلب يعتقد أن الجيش السوري شنها على سوق شعبية في قرية بشمال غرب البلاد.ولفتت إلى استبعاد الولايات المتحدة لتركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف 35" بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية " إس -400" الأسبوع الماضي رغم تحذير واشنطن.// انتهى //09:57ت م0012