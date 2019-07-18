بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسواصل طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الامن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق مناطق النبطية واقليم التفاح منفذًا غارات وهمية كثيفة ثم غادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //11:05ت م0021