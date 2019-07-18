الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنظم أدبي الطائف أمس, الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان "مكانة الشعر بين مكونات الثقافة" ضمن البرامج الحوارية التي يقيمها فريق إثراء الثقافي بنادي الطائف الأدبي، وكان ضيفها المحاضر بجامعة الأمير سطام، خلف سعد وأدارها محمد السفياني.وتحدث الضيف في حوار مفتوح مع الحاضرين عن مفهوم الثقافة والمثقف والوعي الاجتماعي، ومكونات الثقافة التي أصبحت تتغذى وتتأثر على نحو سريع ومباشر ببرامج التواصل الاجتماعي، وتأثيرها في الشاعر وشعره ، كما امتد الحوار إلى قضايا أخرى مختلفة في الشعر والأدب العربي كقضية المفهوم الغامض للشعر، وهل يمكن للشعر أن يكون دون وزن وقافية.// انتهى //11:10ت م0022