الجبيل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بلجنة محافظة الجبيل أمس، لقاءها الدوري، بحضور ومشاركة أكثر من 100 مهندس ومهندسة، لمناقشة رؤية وأعمال اللجنة ومشاريعها خلال الفترة القادمة، وذلك في فندق الأنتركنتننتال بالجبيل.وأوضح رئيس لجنة الجبيل المهندس نايف السهلي أن العمل الهندسي يمثل أهم المجالات العالمية، لضرورة وجوده، وتحديداً في منطقتنا لتأثيره المباشر على تطور الدول وتقدمها، مشيراً إلى أهمية دور هيئة الهندسين لمواكبة توجهات الدولة، نحو التكامل مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤيتها، في الرقي بالمهنة، وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى حلول مُثلى، لرفع مستوى الأداء، والتشجيع على الإبداع والابتكار للوصول إلى مكانة عالمية.فيما استعرض السهلي خلال اللقاء دور لجنة الجبيل، في تحقيق رؤية الهيئة السعودية للمهندسين، عبر تعزيز التعاون الهندسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنمية الفكر العلمي والمهندسي وتطوير الأداء للمهندسين بالمنطقة، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي الهندسي لدى المجتمع.وتناول اللقاء أبرز الموضوعات التعريفية لأعمال اللجنة، ومناقشة عدد من المسارات الهندسية، ومنها التطوع الهندسي، ومجلة المهندس، إضافة إلى الفعاليات القادمة، كما ناقشت اللجنة دور المهندسات السعوديات، والسعي لتلبية تطلعاتهن، كون ذلك يعد من أبرز مسؤوليات فرع الهيئة بالجبيل.// انتهى //11:11ت م0023