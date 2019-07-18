مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستنظم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام عددًا من الدروس والمحاضرات من أجل إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، حيث ألقى المدرس بالمسجد الحرام الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي أمس، درسًا في مختارات من التأريخ الإسلامي، بعنوان مختارات من الفتوحات في عهد أبو بكر رضي الله عنه.وتحدث الدكتور الحميدي، عن عهد الخليفة أبو بكر - رضي الله عنه - وما تم في عهده من فتوحات وانتصارات للمسلمين وكيف انتشر العلم والعدل.واستعرض في الدرس الثاني مختارات من تفسير آيات من القرآن بعنوان: (الحث على بر الوالدين) لقول الله - عز وجل - ﴿وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا), وآية (وَاخفِض لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا﴾، وآية ﴿رَبُّكُم أَعلَمُ بِما في نُفوسِكُم إِن تَكونوا صالِحينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلأَوّابينَ غَفورًا﴾.// انتهى //11:12ت م0024