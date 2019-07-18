بغداد 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بحادث مقتل نائب القنصل التركي في أحد مطاعم مدينة أربيل, مركز إقليم كردستان أمس ,مبرزة ردود الأفعال بشأنه,ونفي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض صلته بالحادث.وتطرقت إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب العراقي تمهيدًا للتصويت على قانون الانتخابات المحلية" انتخابات مجالس المحافظات" المؤجلة.وتناولت اتفاق العراق ودولة الكويت خلال اجتماع جمع مسؤوليهما في معبر سفوان الحدودي على تشكيل 4 لجان رئيسة، لتطويرالتعاون والتبادل التجاري بين البلدين, وزيادة وإعادة افتتاح المعبر الحدودي وتطويره بما يتناسب مع حجم التجارة البينية.واهتمت بالطلب الذي تقدم به مجلس النواب إلى منظمة "اليونسكو" لإدراج قلعتي "هيت وكركوك" ضمن لائحة التراث العالمي.وعرجت على خطط وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ,من خلال إقامة مشاريع تعزز الإنتاج الوطني من هذه المادة وتقلل من الخسائر الناجمة عن حرق الغاز المصاحب وما يتركه من آثار سلبية على البيئة.// انتهى //11:17ت م0025