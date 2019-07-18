الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنظّمت جمعية الثقافة والفنون بالطائف ضمن فعاليات الليالي الصيفية أمس، ورشة الرسم الحر التفاعلي التي يتم من خلالها رسم عدد من الأعمال التشكيلية مباشرةً أمام زوار مقر الفعاليات بالجمعية .وشارك في الورشة الفنانين، عبدالله الشهري، ومحمد الحارثي، ومحمد العنزي، وفوزية الصواط، وسميرة القرشي، وهدى عيد، كما قدّم الفنان يحيى السرحاني، فقرات فنية وطنية وسط تفاعل الزوار.// انتهى //11:20ت م0028