ثقافي / ورشة الرسم التفاعلي في الليالي الصيفية بالطائف
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
نظّمت جمعية الثقافة والفنون بالطائف ضمن فعاليات الليالي الصيفية أمس، ورشة الرسم الحر التفاعلي التي يتم من خلالها رسم عدد من الأعمال التشكيلية مباشرةً أمام زوار مقر الفعاليات بالجمعية .
وشارك في الورشة الفنانين، عبدالله الشهري، ومحمد الحارثي، ومحمد العنزي، وفوزية الصواط، وسميرة القرشي، وهدى عيد، كما قدّم الفنان يحيى السرحاني، فقرات فنية وطنية وسط تفاعل الزوار.
// انتهى //
11:20ت م
0028