إسلام آباد 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب باكستان برفض محكمة العدل الدولية تبرئة الجاسوس الهندي كبلوشن ياديف المعتقل في باكستان، واعتبرته اعترافاً دولياً لموقفها.واهتمت باعتقال هيئة مكافحة الإرهاب الباكستانية زعيم منظمة جماعة الدعوة المحظورة حافظ محمد سعيد المتهم بالتخطيط لهجمات مومباي.وأشارت إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال السلطات الباكستانية زعيم جماعة الدعوة حافظ سعيد.وسلطت الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل وأثرها الإيجابي على العلاقات الثنائية.وتطرقت إلى تحذير الحزب الحاكم الباكستاني لوسائل الإعلام من تغطية انتقاديه تتعارض مع المصلحة الوطنية.واهتمت كذلك بتجديد باكستان العزم على دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وتابعت تطورات خسائر الفيضانات والسيول الناجمة عن سلسلة الأمطار الغزيرة في أنحاء مختلف من باكستان والهند ونيبال.وعرجت إلى استئناف شركات الطيران الدولية رحلاتها عبر المسارات الدولية بعد فتح باكستان مجالها الجوي بشكل كامل.وتناقلت أنباء فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة من كبار ضباطه من دخول أراضيها لصلتهم بالقيام بتطهير اتني ضد أقلية الروهينغا.// انتهى //11:23ت م0029