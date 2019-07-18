واشنطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستراس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري أمس, الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد بمقر مكتب المساءلة الأمريكي بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية.وجرى خلال الاجتماع عرض مجموعة من التقارير التي سيتم عرضها على المجلس التنفيذي القادم المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل بموسكو بروسيا الاتحادية، ومنها تقرير الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتقرير عن الترتيبات المتخذة للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الثالث والعشرين للإنتوساي الذي سيعقد في روسيا الاتحادية خلال الفترة من 24 - 30 محرم 1440 هـ الموافق من 23-29 سبتمبر 2019 .وقدم الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري تقرير لجنة السياسات والشؤون المالية العامة والمحاسبة، المتضمن ملخصاً لما تم إنجازه خلال العام السابق، بما في ذلك أنشطة اللجنة المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية اللإنتوساي.الجدير بالذكر أن معالي رئيس ديوان المراقبة العامة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ( الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.// انتهى //11:43ت م0031