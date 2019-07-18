مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واسنظم مركز التنمية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش اليوم، فعاليات ورشة عمل بعنوان "إدارة المخاطر" بحضور أكثر من 50 مشاركاً من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.وتناولت الورشة التي قدمها مدير شعبة الأزمات والكوارث بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ الرائد فهد الثبيتي، عدداً من المحاور من أهمها مفهوم إدارة المخاطر، وأنواع المخاطر، وخطوات إدارة المخاطر، وتحليل سوات، وربطة العنق ومصفوفة التقييم، وطرق معالجة المخاطر.الجدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين في الورشة مبادئ إدارة المخاطر وكيفية معالجتها والحد من خطورتها، وتشكيل فريق عمل متخصص في إدارة الأزمات والمخاطر.// انتهى //11:58ت م0033