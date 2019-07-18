طوكيو 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسسجلت اليابان عجزا في الميزان التجاري خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.ووأوضحت وزارة المالية أن العجز خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين بلغ أكثر من 888 مليار ين ( 2ر8 مليار دولار) ، وأن الصادرات تراجعت بنسبة 7ر4%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1ر1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وأضافت أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة 2ر8% في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني.// انتهى //12:01ت م0035