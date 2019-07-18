الأحساء 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنظم نادي الأحساء الأدبي أمس، أمسية شعرية، ضمن برنامج النادي الصيفي (صيفي .. ثقافي )، شارك خلالها 20 شاعراً وشاعرة، أدارها رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الحقباني، وذلك في قاعة ديوانية المثقفين في النادي.وخصصت الأمسية قصيدة لكل شاعر أو شاعرة، تميزت بالجانب الوطني، وتم تكريم الشاعرة خديجة السكيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوقيع كتابها ( لا إعاقة مع الإرادة ) .من جانبه أثنى رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري على المشاركين في الأمسية، مؤكدا أن نجاح النادي مرهون بحضور المثقفين والمثقفات ودعمهم المعنوي وإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير البرامج والفعاليات، مشيرا إلى أن النادي سينظم أمسية مماثلة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة.وفِي ختام الأمسية تم تكريم المشاركين والمشاركات فيها بشهادات الشكر والتقدير.// انتهى //13:17ت م0057