القاهرة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الأربعاء المقبل، وذلك للبت في قرار صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار.وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة في السياسة المالية.وتوقع مصدر بوزارة المالية المصرية في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن تحصل مصر على الدفعة الأخيرة من القرض عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، منوها بأن الدفعة قد تصل نهاية الأسبوع القادم، أو بداية الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على أقصى تقدير.// انتهى //13:20ت م0060