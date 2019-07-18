الأحساء 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء أمس، بتكريم 27 نادي حي، شاركت في البرنامج السياحي لأندية الأحياء التابعة لتعليم الأحساء للبنين، ضمن فعاليات وأنشطة برنامج " يوم الأحساء السياحي"، بحضور المساعد التعليمي ممثل أندية الأحياء للبنين حمد بن محمد العيسى، وذلك بمقر نادي حي مدرسة اليعقوبي.وأفاد المنسق العام للبرنامج حمد بن محمد النجم، في كلمته بالحفل أن البرنامج الذي استمر أربعة أيام، استهدف جميع منسوبي أندية مدارس الأحياء ومرتاديها وأفراد المجتمع المحلي وساهم في التشجيع على حب التراث الوطني وترسيخ مبدأ الانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة "أعزها الله" والتعرف على السياحة في الأحساء، مقدماً شكره إلى هيئة السياحة بالأحساء لتعاونها الكبير مع البرنامج ولجميع من ساهم في نجاح فعاليات البرنامج.بعدها ألقيت قصيدة شعرية، ثم عرض مرئي بعنوان " نادينا واحة سياحية ".بعد ذلك ألقى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد العيسى، كلمة أعرب فيها عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز دور الأندية في تفعيل السياحة الوطنية والتعريف بتراث الأحساء، وترسيخ حب الوطن والانتماء له ولقيادته الرشيدة، مشيداً بالجهود التي بذلها قائدي أندية الأحياء وجميع منسوبيها واهتمامهم بالطلاب والتي ساهمت في تفعيل البرنامج وتحقق أهدافه بمشارك إيجابية أبرزت دور الأندية في تفعيل السياحة الأحسائية.وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الأندية المشاركة واللجان المشرفة على البرنامج وأخذت الصور التذكارية.الجدير بالذكر أن هذا البرنامج وهو أحد البرامج المركزية التي تم اعتمادها من قبل الفريق التنفيذي المشرف على أندية الأحياء بالأحساء ضمن خطته التشغيلية للبرامج لعام ٢٠١٩م، وعرضت خلاله جميع الأندية برامجها المنفذة عبر معرض مصور أبرزت ماتم تنفيذه من فعاليات وأنشطة، وفي ثلاث مسارات متنوعة شملت مسار الوعي السياحي، مسار الإنتاج السياحي، مسار الاستهلاك السياحي، إضافة الى تنظيم عدداً من الجولات السياحية، والمسابقات الثقافية، والفنون التشكيلية، وأنشطة أخرى متنوعة، وجولة تعريفية بالحرف الشعبية وأخرى للمسار السياحي لأندية الأحياء والتعريف بأركانها قدمها منسقي أندية الأحياء.// انتهى //13:20ت م0061