الجزائر 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بمباراة نهائي بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي مساء غد الجمعة بالقاهرة.ورصدت تحضيرات الحكومة لمؤتمر الحوار الوطني الجامع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.وتابعت تطورات الوضع في السودان، مخبرة عن توقيع قادة المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي أمس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي.وتحدثت عن مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في هجوم مسلح في محافظة أربيل شمالي العراق.// انتهى //13:21ت م0062