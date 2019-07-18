الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأوضحت صحة الباحة أن فترة النصف السنوي الأول لعام 2019 م، شهدت انضمام ما يقارب 305 مرضى لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة الباحة والتي تخدم أكثر من 1300 مستفيد في عموم محافظات المنطقة، وذلك من خلال زيارات للمرضى خلال نفس الفترة بلغت ما يقارب 11908 زيارات من قبل 14 فريقًا يضم 73 شخصًا من منسوبي صحة الباحة.وقد شملت متابعة وعلاج الأمراض المزمنة و تقديم خدمة الرعاية التلطيفية ومرضى التقرحات السريرية وغيرها من المرضى الذين يمكن تقديم الخدمة الطبية لهم في منازلهم بطريقة آمنة كما أن الفرق وخلال هذه الفترة أستخدمت لخدمة المرضى ما يزيد عن 460 جهازًا طبيًا و 14 مركبةً.الجدير بالذكر أن هذه الخدمة وفرت لمستشفيات المنطقة نسبة إشغار للأسرة بلغت أكثر من 30 سريرًا من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات خلال فترة النصف السنوي الأول من العام الميلادي.// انتهى //13:23ت م0063