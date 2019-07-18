عام/ "الأرصاد" سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بعد مشيئة الله- اليوم، تنبيهاً عن وجود سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، وتشمل محافظة وادي الفرع , ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
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13:38ت م
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