المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بعد مشيئة الله- اليوم، تنبيهاً عن وجود سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، وتشمل محافظة وادي الفرع , ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.// انتهى //13:38ت م0066