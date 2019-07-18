عرعر 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق18 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة ماجد بن صلال المطلق والمسؤول الإداري عبدالرحمن الحضري والمسؤول المالي عايد العنزي, يرافقهم أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترتهم.وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تقوم به الأندية الأدبية بالمملكة في عكس الثروة الأدبية والإبداعية عبر احتضانها لمثقفي ومثقفات المملكة، وتمكين الموهوبين وتحقيق مبدأ الاستدامة في المشهد الثقافي.وكرم سموه أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترتهم, مشيداً بأنشطة وفعاليات النادي الأدبي في خدمة المجتمع, وإبراز مكانة منطقة الحدود الشمالية الأدبية والثقافية على مستوى المملكة، موجهاً بمضاعفة الجهود وشموليتها كافة محافظات المنطقة.من جانبه أعرب رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به النادي والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام.// انتهى //13:40ت م0068