نجران 15 ذو القعدة1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنفذ فرع وزارة الإسكان بنجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة اليوم، ورشة عمل للتعريف بـ"منصة بناء "،وذلك بقاعة الحمرور بمقر الغرفة بنجران.وهدفت ورشة العمل إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها منصة بناء للمطورين العقارين والمقاولين لتعريفهم بتقنيات البناء الحديثة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء 446 وحدة سكنية بالمنطقة ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي أطلقتها وزارة الإسكان لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.// انتهى //13:40ت م0069