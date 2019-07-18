الأحساء 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسينظم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء بعد غد، أمسيته التاسعة على مسرح منتجع دروازة النخيل السياحي بالأحساء, بمشاركة كوكبة من نجوم الشعر الشعبي في المحافظة.وأوضح رئيس المنتدى الشعبي بجمعية الثقافة الشاعر راشد القناص أن جمهور الشعر الشعبي على موعد مع ليلة شعرية متميزة، بمشاركة الشاعر محيا العتيبي وجلال المريضيف وعماد اليامي وسفيان الزعبي ويديرها سامي الجاسم.وقدّم القناص الشكر لأعضاء المنتدى والداعمين الذين يدعمون الشعراء وأعضاء الجمعية على جهودهم في إنجاح كل أمسيات المنتدى.من جانبه دعا رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية يوسف الخميس الجمهور ومتذوقي الشعر الشعبي لحضور الأمسية، مقدمًا الشكر لهم على دعمهم الكبير بالحضور والتشجيع.// انتهى //13:45ت م0071