الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسوقعت شركة سبكيم اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" ؛ بهدف تطوير السيدات المنتجات وإكسابهن المهارات الفنية التي تمكنهن من الدخول إلى سوق العمل.وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين سبكيم و"جنى" ، وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ؛ بهدف ابتكار قطاع جديد للأعمال من خلال تطوير وتنظيم عمل أركان البيع في الأماكن العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعد السيدات على البدء بمشاريع ضمن معايير الجودة والاحترافية والاشتراطات الصحية لأمانة المنطقة ، حيث قدمت سبكيم 20 ركن مجهز بجميع الأدوات اللازمة والأساسية التي تحتاجها الأسر المنتجة للبدء بمشاريعها وترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى صاحبات المشاريع الصغيرة.وأوضح مدير عام الاتصال وشؤون الشركات بسبكيم أحمد سليم دحدولي أن الشركة تحرص من خلال مبادراتها الاجتماعية على إنشاء المشاريع المستدامة من خلال تمويل المشاريع المنتجة ، وذلك لخلق وابتكار فرص جديدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي أو الجهات الحكومية بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة سبكيم ، واستكمالا لدورها في بناء وخدمة المجتمع.من جهته بين المدير التنفيذي لمركز "جنى" محمود الشامي أن هذه الاتفاقية تعد استمرارا للشراكة الناجحة بين مركز "جنى" وسبكيم لتحقيق أهداف الطرفين في تطوير مشاريع الأسر المنتجة ، ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة.// انتهى //15:21ت م0117