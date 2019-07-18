محايل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنفذ فرع جامعة الملك خالد بتهامة عددًا من الدورات والبرامج التدريبية الصيفية قدمها نخبة من الأكاديميين والأكاديميات بكليات الفرع، واستفاد منها أكثر من 700 متدرب ومتدربة.وأوضح المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري أن هذه الدورات تأتي في إطار مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, ويتابع تنفيذ هذه البرامج والدورات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وتستهدف الدورات أبناء وزوار منطقة عسير، وأبناء مجتمع المنطقة، وموظفي الجامعة والدوائر الحكومية، لجميع فئات المجتمع، وتمتد على فترة زمنية جيدة خلال الصيف، حيث تتنوع البرامج التدريبية ما بين اجتماعية وثقافية وتقنية، وأخرى تهتم بتطوير الذات، والمهارات المختلفة.وقدم الفرع 14 دورة تدريبية، تناولت عدة موضوعات منها "كيف تعد سيرتك الذاتية؟" و"التخطيط للمستقبل" و "كيف أكون موهوبًا".كما ناقشت الدورات الطرق والأساليب والتقنيات الصحيحة للتعامل مع النّاس، وكيفية اكتساب المهارات المهمّة لخدمة العملاء والمراجعين، وعرّفت بالمداخل السهلة للدخول إلى عقول الآخرين وقلوبهم، وكيفية اكتساب مهارات فن الخدمة والتعامل مع العملاء، وأهم طرق تعلم مهارات التحدث والإقناع, كما تطرقت لمفاهيم تتعلق بالذات، والطرق العملية لتوسيع الذات وإدارتها، واستعرضت أنماط الذات ونماذج تطبيقية في إدارة الوقت.وتضمنت التعرف على مفهوم المعاملات المعاصرة، وبيان أهمية دراسة وتطوير المعاملات والأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وأثر دراسة المعاملات الاقتصادية المعاصرة على التنمية وتطوير المعاملات المالية للمجتمع، ومنهج دراسة القضايا المالية المعاصرة، وأبرز القواعد الحاكمة لفقه القضايا المالية المعاصرة، ونماذج تطبيقية لقضايا المعاملات المعاصرة.وتناولت الدورات التدريبية بعض التوجيهات القرآنية في الحث على آداب وفنون التعامل، فيما استعرضت صورًا من الأخلاق والآداب الإسلامية, وأهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام، والحقوق الأسرية للزوجين، وحقوق الأبناء على الآباء، وحقوق الآباء على أبنائهم، بينما تطرقت لمفهوم العرض الفعال، وأهمية العرض الفعال لأغراض التعليم والتعلم.// انتهى //15:23ت م0120