عمّان 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأطلق في العاصمة الأردنية عمان اليوم، مشروع يهدف لتعزيز قدرات الأردن العسكرية على الحدود مع العراق.ويهدف المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين يورو، إلى تحسين تنسيق واستدامة العمليات المدنية والعسكرية في الجزء الشرقي من الأردن، مع توفير مركز لوجستي يكون قاعدة أمامية تقدم الدعم اللوجستي اللازم للقوات المسلحة الأردنية، ولوكالات إنفاذ القانون والأمن الأردنية الموجودة في الجزء الشرقي من البلاد.كما يعزز المركز من قدرة السلطات الأردنية على الاستجابة لأي تهديدات على الحدود الشمالية والشرقية من شأنها عرقلة الأمن الأردني (مثل تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمخدرات)، كما سيسهم في استئناف حركة العبور الطبيعية بشكل مستدام عبر الحدود مع العراق وتحسين الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين.// انتهى //15:24ت م0121