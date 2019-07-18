الخرطوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساستقبلت ولاية كسلا شرق السودان المتاخمة للحدود مع دولة اريتريا، تدفقات غير مسبوقة من اللاجئين بلغت خلال أسبوعين ما يقارب ثلاثة آلاف طلب لجوء.وطالب مساعد معتمد اللاجئين بشير محمد أحمد، في تصريح اليوم، المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه التدفقات الجديدة للاجئين على ولاية كسلا، داعيًا إلى ضرورة وضع حد لوقف هذه التدفقات التي وصفها بغير المسبوقة .وقال إن ولاية كسلا استقبلت خلال 15 يوماً أكثر من ثلاثة آلاف طالب لجوء، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لمقابلة احتياجاتهم، ووجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتفات للزيادة المضطرة في تدفقات اللاجئين على الولاية، مؤكداً أن إمكانية بلاده لا تحتمل الأعداد التي دخلت البلاد في أواخر يونيو وأوائل يوليو الحالي.// انتهى //15:28ت م0122