بغداد 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم, على انخفاض بنسبة 0.09%, متوقفاً عند 489.1 نقطة.وبشهدت الجلسة انخفاض اسهم 13 شركة, وارتفاع اسهم شركتين, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 276,815,583 سهماً, بقيمة 292,247,831 ديناراً عراقياً, تحصلت خلال ابرام 370 صفقة, شملت 30 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مدرجة في البورصة.// انتهى //15:31ت م0124