القدس المحتلة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة قي القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وانتشرت في شوارعها الرئيسية والفرعية، ولاحقت الشبان المحتفلين بالنجاح في الثانوية العامة واعتقلت ثمانية منهم.// انتهى //15:34ت م0127