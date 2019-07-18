الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المراكز، وأسمنت الشرقية، والتأمين العربية، وإتحاد الخليج، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جدوى ريت الحرمين، وإتحاد الاتصالات، والصادرات، عسير، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و 3.35% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, ودار الأركان، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3828.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 261 صفقة.// انتهى //15:35ت م0130