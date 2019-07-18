جنيف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجريم إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.وفي بيان مشترك أصدره اليوم مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين فيليب جونزاليس موراليس، والمقرر المعني باستقلال القضاه دييجو جارسيا، ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ومقرر التضامن الدولي أوكافور أوبيورا، ومقررة حقوق المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش، أعربوا فيه عن بالغ القلق إزاء احتجاز السلطات الإيطالية للقبطان الألمانية لسفينة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "سي ووتش" والإجراءات الجنائية التي اتخذت ضدها قبل الإفراج عنها.وأكد الخبراء أن إنقاذ المهاجرين من الغرق ليس جريمة، داعين السلطات الإيطالية للكف الفوري عن تجريم عمليات البحث والإنقاذ.وأشاروا إلى أن الإجراءات المتخذة ضد القبطان الألمانية هي ترويع للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإنقاذ وهي انتهاك لحقوق المهاجرين في الحياة.// انتهى //16:51ت م0159