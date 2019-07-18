الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واسأعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa/ للصحف /// انتهى //17:11ت م0164