الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واسأعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة(جندي أول-جندي) للعنصر النسائي.وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa ./ للصحف / // انتهى //17:13ت م0166