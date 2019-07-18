عام / إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبتي جندي أول وجندي للعنصر النسائي / للصحف /
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس
أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة(جندي أول-جندي) للعنصر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .
/ للصحف / // انتهى //
17:13ت م
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