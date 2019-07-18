الخرطوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند نقطة 14494.577 .وشهدت تداولات اليوم مقارنة مع تداولات يوم أمس ارتفاعاً فى حجم التداول من 141,135,859 إلى 250,218,642 جنيه, بنسبة ارتفاع بلغت 77%.وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 263,288 إلى 3,267,217 ورقة مالية، وزاد عدد الصفقات المنفذة من 88 صفقة إلى 108 صفقات بنسبة انخفاض بلغت 104%.// انتهى //17:17ت م0169