اقتصادي / مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
الخرطوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند نقطة 14494.577 .
وشهدت تداولات اليوم مقارنة مع تداولات يوم أمس ارتفاعاً فى حجم التداول من 141,135,859 إلى 250,218,642 جنيه, بنسبة ارتفاع بلغت 77%.
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 263,288 إلى 3,267,217 ورقة مالية، وزاد عدد الصفقات المنفذة من 88 صفقة إلى 108 صفقات بنسبة انخفاض بلغت 104%.
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