عام / سوق قبة رشيد بمهرجان صيف بريدة يستهوي الزوار
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
بريدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
يشهد مهرجان " صيف بريدة " 40 " فعاليات متنوعة وبرامج مثالية لشرائح المجتمع المقامة فعالياته بمنتزه الملك عبدالله الوطني .
وتشارك الأسر المنتجة والحرفيات بساحة " قبة رشيد " المكونة من 40 دكاناً التي تجسد سوق قبة رشيد ببريدة ، والذي يعد من أقدم الأسواق الشعبية في المملكة والذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 90 عاماً ، ويباع تحت سقفه السمن والأقط والملابس والأحذية واللحوم والبرسيم ، ولا يزال هذا السوق قائم حتى تاريخه .
ويقوم هذا السوق في مهرجان صيف بريدة بخدمة الزوار وتقديم جميع المأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة ، بالإضافة إلى ما يعرض فيه من ألعاب تراثية وفنون شعبية نالت رضا واستحسان الزوار .
مما يذكر أن مهرجان صيف بريدة تميّز في مزج كافة الاحتياجات الأسرية تحت سقفه من ترفيه وتراث ومطاعم وكافيهات ومسرح مما ساهم في تزايد أعداد الزوار يوماً بعد آخر .
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17:18ت م
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