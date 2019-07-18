بريدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسيشهد مهرجان " صيف بريدة " 40 " فعاليات متنوعة وبرامج مثالية لشرائح المجتمع المقامة فعالياته بمنتزه الملك عبدالله الوطني .وتشارك الأسر المنتجة والحرفيات بساحة " قبة رشيد " المكونة من 40 دكاناً التي تجسد سوق قبة رشيد ببريدة ، والذي يعد من أقدم الأسواق الشعبية في المملكة والذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 90 عاماً ، ويباع تحت سقفه السمن والأقط والملابس والأحذية واللحوم والبرسيم ، ولا يزال هذا السوق قائم حتى تاريخه .ويقوم هذا السوق في مهرجان صيف بريدة بخدمة الزوار وتقديم جميع المأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة ، بالإضافة إلى ما يعرض فيه من ألعاب تراثية وفنون شعبية نالت رضا واستحسان الزوار .مما يذكر أن مهرجان صيف بريدة تميّز في مزج كافة الاحتياجات الأسرية تحت سقفه من ترفيه وتراث ومطاعم وكافيهات ومسرح مما ساهم في تزايد أعداد الزوار يوماً بعد آخر .// انتهى //17:18ت م0170