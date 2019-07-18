الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية عصر يوم السبت القادم حفل سباق الخيل الثاني عشر ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام على كأس جامعة الملك عبدالعزيز وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.ويتكون السباق من سبعة أشواط موزعة كالتالي : -الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح فرس أنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 إلف ريال .الشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الرابع إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650مترا ومقدار جائزته 100ألف ريال .الشوط السادس على كأس جامعة الملك عبدالعزيز جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال .والشوط السابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر.// انتهى //17:20ت م0172