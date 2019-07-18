نيويورك 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم منخفضًا، مع انحدار أسهم رائدة البث الشبكي نتفليكس، إثر استهلال ضعيف منها لنتائج شركات التكنولوجيا الخمس الأفضل أداء في سوق الأسهم.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 27.87 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 27191.98 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 5.55 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 2978.87 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 33.44 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 8151.76 نقطة.// انتهى //18:43ت م0197