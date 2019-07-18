الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واسوقعت جمعية الذوق العام السعودية بالدمام أمس، اتفاقية تعاون مع مجلس بلدي القطيف، وتهدف الاتفاقية لوضع اطار عام للتعاون بينهما للقيام بفعاليات وأنشطة ومبادرات كل بما يتوافق مع صلاحياته، من أجل إشاعة ثقافة الذوق العام في المجتمع، وذلك بمقر الجمعية.ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد خالد الدبل، فيما مثل المجلس البلدي بالقطيف رئيس المجلس المهندس شفيق علي آل سيف، بحضور عددٍ من أعضاء الجمعية والمجلس.واستعرض رئيس المجلس بعضا من أنشطة المجلس والمهام التي قام بها في دورته الحالية، منوهاً بدور بعض اعضاء المجلس في جمعهم بين العمل التطوعي والعمل في المجلس مما أنتج مثل هذه الاتفاقية.كما تضمنت الاتفاقية تنظيم ورشة عمل لتحديد ما ينبغي العمل عليه للتخطيط لتنفيذه بشكل فاعل.// انتهى //18:48ت م0199