المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, برؤساء بعثات الحج, وذلك في قاعة الشيخ الحصين بوكالة المسجد النبوي.وفي بداية اللقاء رحب معالي الرئيس العام بالجميع, سائلاً المولى عز وجل عظم الأجر والثواب, مؤكداً حرص واهتمام ورعاية ولاة الأمر - حفظهم الله - بحجاج بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وقال معاليه : الحمد الله على نعمة الإسلام فهو دين الوسطية والاعتدال ودين التسامح والرحمة والعفو , والمسلمون على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وبلدانهم وثقافاتهم يجمعهم الإسلام , مشدداً على رؤساء البعثات أن يكونوا حريصين على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - المبنية على المقتضى العقدي والشرعي في أداء هذه الفريضة العظيمة.وأضاف معالي الشيخ السديس : لابد من تحقيق التعاون وإنجاح هذه الفريضة وتميزها ورعاية آداب المسجد النبوي والتزام الأمن والنظام فيه وحب الخير والتعاون مع رجال الأمن والمسؤولين في الوكالة امتثالاً بالرسول صلى الله عليه وسلم لإبراز قيم الرحمة والأخوّة بين المسلمين.// انتهى //18:49ت م0200