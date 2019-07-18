الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.واستعرض الجانبان المسار المتميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //18:54ت م0202