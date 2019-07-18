الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين.واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومستجداتها.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، والأستاذ مهند البصراوي من مكتب معالي وزير الدولة.// انتهى //18:54ت م0203