الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت.وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجداتها على كافة الأصعدة.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //18:55ت م0204