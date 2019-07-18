باريس 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسحقق البريطاني سايمون يايتس فوزه الأول اليوم في رابع مشاركة له في طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، وذلك بانهائه المرحلة 12، الأولى في البيرينيه بين تولوز وبانيير-دو-بيغور لمسافة 209.5 كلم، في المركز الأول .وبقي القميص الأصفر للمرحلة الخامسة تواليا والثامنة من أصل 12 حتى الآن من نصيب الفرنسي ألافيليب بفارق دقيقة و12 ثانية عن حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس الذي حل في المركز الخامس والعشرين .وستكون المرحلة الثالثة عشرة سباقا ضد الساعة غدا الجمعة في بو لمسافة 27.2 كلم.// انتهى //19:02ت م0205