بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة.وجرى خلال اللقاء البحث في قضية شروط العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما نقل الأحمد رسالة شفهية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد أنّه "لا أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة، وقضية العمل عابرة وتحل بالحوار".// انتهى //19:07ت م0208