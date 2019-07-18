عدن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأكد سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى اليمن جيمس مونرو، أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية، وحرصها على القيام بدور فاعل لانهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.وأشار خلال لقائه برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن حكومة بلاده حرصت على زيادة مساهماتها الإنسانية، وستستمر في هذا الدور عبر وكالات الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية.// انتهى //19:08ت م0209