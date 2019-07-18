الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واستعتزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي وذلك انسجاما مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية .وتهدف الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية من تشغيلها للحضانات إلى ان يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة وسيكون تركيزها اكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.ويعد قرار تشغيل الحاضنات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي حيث انه رافد تعليمي وتربوي آمن لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق لما له من اثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118 .وأبانت إدارة التعليم أنه على كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية ، التسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة ، تقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة إفتاح الحضانات تسلم الاوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارةرياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاد 28 / 11 / 1440هـ .// انتهى //19:19ت م0213