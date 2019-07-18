مكة المكرمة في 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي مجموعة من الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي ترافقهم المشرفة التربوية خديجة سالم علي القحطاني والمشرف التربوي من ظهران الجنوب سالم بن مسفر عروي والمشرف التربوي من سراة عبيدة معيض بن علي آل كاسي الذين يزورون مكة المكرمة حاليا ضمن البرنامج الصيفي " إجازتي وأندية الحي " الذي تنفذه وزارة التعليم خلال إجازة الصيف لهذا العام بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور طارق كوشك وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة .ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالجميع معربا عن سعادته البالغة وكافة منسوبي المؤسسة بهذه الزيارة من أبناء وبنات شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي للمؤسسة التي تتشرف بخدمة أكثر من 240 ألف حاج بإشراف ومتابعة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، مشيرا إلى ما تقدمه المؤسسة من خدمات وإمكانات آلية وبشرية وتقنية في سبيل تحقيق الراحة واليسر لهم في رحلتهم الإيمانية بما ينسجم مع ما توليه قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية كاملة واهتمام بالغ بحجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وأمنهم واستقرارهم طيلة تواجدهم في الديار المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام مؤكدا أن ما يقوم به جنودنا البواسل من أعمال بطولية للذود عن حدودنا وحماية وطننا من اعتداء الغاشمين والسهر على أمننا وحماية ثغورنا محل اعتزاز وفخر من الجميع في هذه البلاد المباركة.من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة المشرف العام على قطاع العلاقات العامة والإعلام والجودة المطوف الدكتور سمير توكل أن استقبال أبناء شهداء الواجب والمرابطين في هذه المؤسسة التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن يأتي من منطلق رسالتها ومبادراتها المجتمعية التي تقدمها على مدار العام مؤكدا أن ما يقدم من تضحيات وأعمال بطولية من رجال أمننا هو وسام على صدر كل مواطن في هذه البلاد التي سارت وتسير على كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .وعبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وما وجدوه من حفاوة واهتمام بالغ من الجميع مقدرين ما تقوم به المؤسسة من أعمال ومهام في خدمة وراحة الحجاج .وقام الوفد بجولة على أقسام المؤسسة اطلع خلالها على ما تقدمه من جهود بإشراف من وزارة الحج والعمرة في استقبال الحجاج وخدمتهم منذ وصولهم إلى مكة المكرمة وتصعيدهم إلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين .// انتهى //19:23ت م0214