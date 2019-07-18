المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، صالات الحج بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري ومدير جوازات مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير.واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم في ما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.وأكد مدير عام الجوازات بانه تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية المتطورة لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.وحث اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار بمضاعفة الجهد وأهمية حسن الاستقبال والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن .//انتهى//19:23ت م0215